Atalanta, che succede? Gasperini alla prese con una nuova crisi (Di sabato 4 marzo 2023) Soltanto un punto raccolto dall'Atalanta nella sfida di oggi contro l'Udinese. Cosa sta succedendo alla squadra di Gasperini? L'Atalanta vive una piccola crisi? Gli ultimi risultati della squadra nerazzurra hanno inevitabilmente acceso un campanello d'allarme in quel di Bergamo. Gasperini è alle prese con un momento molto particolare, con la sua squadra che di fatto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gasperini: 'Nessun rimorso, i ragazzi hanno fatto quello che potevano' L'Atalanta non sfonda il muro eretto dall'Udinese. Al Gewiss Stadium finisce con un pareggio (0 - 0) che frena la corsa Champions della Dea. Ma nel post partita, ai microfoni di Dazn, Gian Piero ... Koopmeiners e Zappacosta, infortuni in Atalanta - Udinese: le news Brutte notizie dal Gewiss Stadium per l'Atalanta di Gasperini . E non solo per la mancata vittoria contro l'Udinese che prolunga la striscia senza i tre punti che ormai dura dal match contro la Lazio all'Olimpico. La Dea perde infatti due ... Atalanta: Gasperini, il gol Mancato anche al Napoli Così Gian Piero Gasperini dopo lo 0 - 0 dell'Atalanta con l'Udinese. "La prestazione c'è sempre, ... Che fa gli elogi al suo portiere: "Musso è spesso impegnato molto poco e prendere gol al primo tiro è ... L'non sfonda il muro eretto dall'Udinese. Al Gewiss Stadium finisce con un pareggio (0 - 0)frena la corsa Champions della Dea. Ma nel post partita, ai microfoni di Dazn, Gian Piero ...Brutte notizie dal Gewiss Stadium per l'di Gasperini . E non solo per la mancata vittoria contro l'Udineseprolunga la striscia senza i tre puntiormai dura dal match contro la Lazio all'Olimpico. La Dea perde infatti due ...Così Gian Piero Gasperini dopo lo 0 - 0 dell'con l'Udinese. "La prestazione c'è sempre, ...fa gli elogi al suo portiere: "Musso è spesso impegnato molto poco e prendere gol al primo tiro è ... LIVE Atalanta-Udinese 0-0: gara che non si sblocca! Sportitalia L'Atalanta sbatte su Silvestri, la zona Champions si allontana L’eroe è l’ex Verona tra i pali, che stacca dall’incrocio il tiro a giro di Toloi (44’) servito da Ruggeri a sinistra su azione d’angolo (la decima). L’Atalanta resta così sesta in classifica, a 5 ... Tra Atalanta e Udinese uno 0-0 che scontenta entrambe le squadre E’ uno 0-0 che scontenta sia Atalanta che Udinese quello maturato al Gewiss Stadium nella gara delle 18.30 di oggi, sabato 4 marzo. Il match di Bergamo, valido per la 25ma giornata di Serie A, lascia ... L’eroe è l’ex Verona tra i pali, che stacca dall’incrocio il tiro a giro di Toloi (44’) servito da Ruggeri a sinistra su azione d’angolo (la decima). L’Atalanta resta così sesta in classifica, a 5 ...E’ uno 0-0 che scontenta sia Atalanta che Udinese quello maturato al Gewiss Stadium nella gara delle 18.30 di oggi, sabato 4 marzo. Il match di Bergamo, valido per la 25ma giornata di Serie A, lascia ...