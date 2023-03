Atalanta, arriva l’Udinese: riconquistare il Gewiss per una nuova ripartenza (Di sabato 4 marzo 2023) Bergamo. Cinque vittorie in casa e sette fuori: sarà l’occasione buona per prendere la tredicesima? Dopo un gennaio coi fiocchi e un febbraio col freno a mano, l’Atalanta riparte alla conquista del proprio stadio, sempre un po’ più complicata rispetto alle imprese realizzate lontano, soprattutto con il doppio successo a Roma, ma se vogliamo anche il 3-3 sul campo di una Juve costretta a rincorrere i nerazzurri. E risale alla settimana successiva, al 28 gennaio, l’ultimo botto a Bergamo, il 2-0 sulla Sampdoria con le reti di Maehle e Lookman. Lì si è fermato anche Ademola, il primo cannoniere nerazzurro con 12 reti e quindi si guarda soprattutto a lui sabato 4 marzo (alle 18 al Gewiss Stadium) per capire se l’Atalanta riuscirà a cambiare marcia, dopo la doppia frenata contro Lecce e Milan, per stare al passo con le concorrenti ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 marzo 2023) Bergamo. Cinque vittorie in casa e sette fuori: sarà l’occasione buona per prendere la tredicesima? Dopo un gennaio coi fiocchi e un febbraio col freno a mano, l’riparte alla conquista del proprio stadio, sempre un po’ più complicata rispetto alle imprese realizzate lontano, soprattutto con il doppio successo a Roma, ma se vogliamo anche il 3-3 sul campo di una Juve costretta a rincorrere i nerazzurri. E risale alla settimana successiva, al 28 gennaio, l’ultimo botto a Bergamo, il 2-0 sulla Sampdoria con le reti di Maehle e Lookman. Lì si è fermato anche Ademola, il primo cannoniere nerazzurro con 12 reti e quindi si guarda soprattutto a lui sabato 4 marzo (alle 18 alStadium) per capire se l’riuscirà a cambiare marcia, dopo la doppia frenata contro Lecce e Milan, per stare al passo con le concorrenti ...

