Astorre | l' ex senatore M5s Airola | ' La depressione è un percorso di dolore'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pdnetwork : Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del Senatore Bruno Astorre. Tutta la… - GiorgiaMeloni : Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio.… - borghi_claudio : Sconvolto dalla notizia del suicidio del collega Senatore Bruno Astorre - taniadigennaro : RT @pdnetwork: Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del Senatore Bruno Astorre. Tutta la comunità… - infoitinterno : Bruno Astorre morto suicida, due ore prima l'ultima intervista del senatore Pd: «Quel saluto sapeva di addio» -

"Mi rattrista moltissimo la scomparsa del. Comprendo il dolore e la depressione che possono portare un essere umano ad un atto anticonservativo, è un percorso di dolore insanabile. ...Una giornata tragica invece per iil consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna: 'Siamo sconvolti, addolorati e senza parole per l'improvvisa scomparsa delBruno, segretario ..."Ho appreso in questo istante dellamorte di Brunodella Repubblica, sono sgomento e incredulo". Angelo Bonelli , deputato di Alleanza Verdi e Sinistra: "Conoscevo Bruno da 20 anni. ...

Bruno Astorre morto suicida, due ore prima l'ultima intervista del senatore Pd: «Quel saluto sapeva di addio» ilmessaggero.it

«Mi rattrista moltissimo la scomparsa del senatore Astorre. Comprendo il dolore e la depressione che possono portare un essere umano ad un atto anticonservativo, è un percorso di dolore insanabile. Le ...Sono emersi nuovi dettagli sulla morte di Bruno Astorre, sembra che il presidente del Consiglio regionale del Lazio aveva tentato il suicidio ...