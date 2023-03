Astorre? I suoi 5 minuti Forse Zecchi | un tragico sospetto politico | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 marzo 2023) Tutto il mondo della politica romana si interroga su Bruno, il senatore del Pd trovato morto venerdì mattina a Palazzo Cenci molto probabilmente per suicidio, dopo essersi gettato dalla finestra del suo ufficio. Sgomento tra i dem, dove il quasi sessantenne, da 2 anni sposato con Francesca Sbardella sindaco di Frascati, era apprezzatissimo per il suo infaticabile impegno nel Lazio e non solo. Era stato lui, fino a pochi giorni fa, a guidare la trionfale campagna elettorale di Elly Schlein nelle primarie vinte. Una morte sconcertante e sconvolgente, anche se molti amici, da Goffredo Bettini a Matteo Renzi, ammettono ora le difficoltà, le fragilità e le ombre di, a livello personale, esprimendo "l'immenso rammarico" per non aver compreso in tempo quanto grave e drammatica fosse la situazione del compagno di partito. ...