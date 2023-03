Assogna | «Inter è un instant team | normale la pressione per la stagione»

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 marzo 2023) L’giocherà in questo weekend contro il Lecce. La squadra di Simone Inzaghi deve reagire ancora una volta dopo l’ultima sconfitta, Paoloha commentato lanerazzurra su Sky Sport. DELUSIONE – Tante occasioni sprecate, distanza siderale dal Napoli e rischio di essere risucchiati nella lotta per la Champions League. Paoloha detto la sua sulladell‘su Sky Sport: «Marotta chiede di più a Inzaghi. L’età media e il monte ingaggi sono fattori che incidono, è chiaro che lo Scudetto perso con il Milan e la distanza dal Napoli sono due temi. Èche ci siaper una squadra pronta come l’, che ha un. Su 21 punti a disposizione con le ...