Assegno circolare ed imposta di bollo 2023: occhio alle novità ed eviti sanzioni e accertamenti (Di sabato 4 marzo 2023) Attenzione a tutte le novità e ai chiarimenti riguardanti il pagamento o meno dell’imposta di bollo sull’Assegno circolare del 2023. Tutti i dettagli per evitare di incorrere in accertamenti o, ancor peggio, in sanzioni Come molti sanno perché un Assegno circolare possa essere considerato un titolo di credito valido e non essere considerato nullo deve riportare la dicitura “pagabile a vista”. Solitamente è non trasferibile ovvero solo la persona indicata sull’Assegno stesso lo potrà incassare senza poterlo girare a terze persone. Assegni circolari 2023, tutte le novità per il pagamento del bollo (I love trading)Quello che invece in tanti si domandano è ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 4 marzo 2023) Attenzione a tutte lee ai chiarimenti riguardanti il pagamento o meno dell’disull’del. Tutti i dettagli per evitare di incorrere ino, ancor peggio, inCome molti sanno perché unpossa essere considerato un titolo di credito valido e non essere considerato nullo deve riportare la dicitura “pagabile a vista”. Solitamente è non trasferibile ovvero solo la persona indicata sull’stesso lo potrà incassare senza poterlo girare a terze persone. Assegni circolari, tutte leper il pagamento del(I love trading)Quello che invece in tanti si domandano è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ApptoGargiulo : @Napalm51 @stenafranzi Sempre che l'assegno sia coperto e non sia falso. Un conoscente ha venduto un camper in camb… - luipanfilibreda : @danielebanfi83 @Gustav45114190 @gigidepalo consiglio di fare affidamento ai siti ufficiali @Agenzia_Entrate e… - Renato65497671 : Così x non dire solite cose... Che differenza esiste tra un assegno circolare un assegno postale certificato ed in… - AnnaVizzari : @MarcoNagni @2didenari @Altroconsumo Certo stiamo parlando della banca emittente l’assegno circolare - 2didenari : 'La banca non può rifiutarsi di pagare il denaro corrispondente ad un assegno circolare, al massimo può essere nece… -