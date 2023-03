Assedio di Bakhmut, Kiev: «Il nemico vuole circondarci, situazione complessa ma controllata» (Di sabato 4 marzo 2023) «Bakhmut è un punto caldo ormai da quattro mesi. La situazione è estremamente complessa e difficile, ma controllata». Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, spiega qual è la situazione al fronte, dopo una giornata in cui, come riportano le forze di Kiev, le truppe russe hanno lanciato 30 attacchi aerei e sei missilistici, e oltre 20 attacchi con sistemi lanciarazzi. Le forze offensive russe stanno psingendo in più direzioni, da Kupyansk a Lyman, da Bakhmut a Avdiivka e Shakhtar. «È la nostra terra, dobbiamo proteggerla», ha detto Danilov a Ukrainska Pravda, «i nostri militari stanno facendo tutto il possibile e l’impossibile per impedire al nemico di avanzare». Lo stato maggiore ucraino, ha aggiunto: «Il ... Leggi su open.online (Di sabato 4 marzo 2023) «è un punto caldo ormai da quattro mesi. Laè estremamentee difficile, ma». Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, spiega qual è laal fronte, dopo una giornata in cui, come riportano le forze di, le truppe russe hanno lanciato 30 attacchi aerei e sei missilistici, e oltre 20 attacchi con sistemi lanciarazzi. Le forze offensive russe stanno psingendo in più direzioni, da Kupyansk a Lyman, daa Avdiivka e Shakhtar. «È la nostra terra, dobbiamo proteggerla», ha detto Danilov a Ukrainska Pravda, «i nostri militari stanno facendo tutto il possibile e l’impossibile per impedire aldi avanzare». Lo stato maggiore ucraino, ha aggiunto: «Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Cosa resta di Bakhmut dopo mesi di assedio russo. Immagini prese da un drone russo. “Ubi solitudinem faciunt, pacem… - analismi : Assedio #Bakhmut si avvia alla conclusione perché nessuno vuole combattere le seconde linee ucraine. #WagnerPMC è i… - SalvatoreCaroni : RT @StefaniaBattis4: Cadaveri carbonizzati all’ingresso di #Bakhmut. Mosca uccide altri civili nella città sotto assedio. Scene che non avr… - SalvatoreCaroni : RT @StefaniaBattis4: Cadaveri carbonizzati all’ingresso di #Bakhmut. Mosca uccide altri civili nella città sotto assedio. Scene che non avr… - francescocolucc : RT @oss_romano: #2marzo ???? #UkraineRussiaWar Il missile su un condominio a Zaporizhzhia, l'assedio russo a Bakhmut e le tensioni in #Crimea… -