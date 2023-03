Assalto Capitol | Trump invoca blocco deposizione Pence

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Assalto a Capitol Hill, Trump invoca blocco deposizione Pence: Cnn, 'su alcune questioni coperte da privilegio esec… - katiaclouseau1 : RT @daniello_carmen: È STATA LA POLIZIA AMERICANA A GESTIRE IL PRESUNTO ASSALTO A CAPITOL HILL..LE TELECAMERE INTERNE INCHIODANO I POLIZIO… - Nina6_15 : RT @daniello_carmen: È STATA LA POLIZIA AMERICANA A GESTIRE IL PRESUNTO ASSALTO A CAPITOL HILL..LE TELECAMERE INTERNE INCHIODANO I POLIZIO… - MarcoTortori : RT @Steriga_: 1/3 È STATA LA POLIZIA AMERICANA A GESTIRE IL PRESUNTO ASSALTO A CAPITOL HILL..LE TELECAMERE INTERNE INCHIODANO I POLIZIOTTI… - Italian_Refugee : RT @daniello_carmen: È STATA LA POLIZIA AMERICANA A GESTIRE IL PRESUNTO ASSALTO A CAPITOL HILL..LE TELECAMERE INTERNE INCHIODANO I POLIZIO… -

L'ex presidente Donald Trump ha chiesto a un tribunale federale di impedire al suo ex vicepresidente Mike Pence di deporre davanti a un gran giurì su alcune questioni coperte dal privilegio esecutivo (...Nuovi guai per Donald Trump . Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fatto sapere che l'ex presidente repubblicano può essere citato in giudizio per l'Hill da parte dei suoi sostenitori, risalente al 6 gennaio 2021. " Parlare al pubblico di questioni di interesse pubblico è una funzione tradizionale della Presidenza ", hanno ......delle azioni commesse dai suoi sostenitori durante l'al Congresso del 6 gennaio 2021. Così il dipartimento di Giustizia ha dato luce verde al ricorso presentato da due agenti della...

Assalto a Capitol Hill, Trump invoca blocco deposizione Pence Agenzia ANSA

