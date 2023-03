Asmodee | le novità del mese | Marzo 2023

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 marzo 2023)– In questa news andiamo a presentare tutte lepreviste per ildi(o non precedentemente divulgate). Come sempre potrebbero esserci variazioni nella data o nel periodo di uscita, nella sezione dedicata del sitoItalia troverete però aggiornamenti in tempo reale. STAR WARS: THE DECKBUILDING GAME Data di uscita: 3In Star Wars: The Deckbuilding Game i giocatori potranno trovare epiche battaglie di strategia Questo gioco facile da imparare trasforma il conflitto tra l’Impero Galattico e l’Alleanza Ribelle in un’emozionante sfida testa a testa. Reclutate i personaggi, riscuotete le taglie, usate la Forza e distruggete la base nemica! STAR WARS: THE DECKBUILDING GAME – phDa 2 giocatoriDurata ...