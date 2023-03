Ascolti TV | Venerdì 3 marzo 2023 The Voice Senior chiude al 23 6% 3 | 64 mln | Buongiorno Mamma cala al 17 4% 2 | 86 mln | bene Quarto Grado 7 5% e Crozza 5 8%

(Di sabato 4 marzo 2023) TheNella serata di ieri,, su Rai1 la finale di The(vinta da Maria Teresa Reale del Team Clementino) ha conquistato 3.644.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale5 la quarta puntata di! 2 ha incollato davanti al video 2.867.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 814.000 spettatori (4.1%) e N.C.I.S. Hawai’i di 627.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 John Wick – Capitolo 2 ha raccolto 946.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Souvenir d’Italie è seguito da 504.000 spettatori con il 2.7%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.083.000 spettatori (7.5%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 833.000 ...

