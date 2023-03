Ascolti tv, ‘The Voice Senior’ chiude e vince la serata (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – La finale di ‘The Voice Senior’ in onda su Rai1 ha vinto gli Ascolti della prima serata di ieri con 3.644.000 telespettatori e il 23,6% di share. La serie ‘Buongiorno, Mamma! 2’ su Canale 5 ha totalizzato invece 2.867.000 telespettatori e il 17,4% di share, mentre per il terzo posto è testa a testa tra Nove, che con Fratelli di Crozza ha ottenuto 1.093.000 telespettatori e il 5,8% di share, e Retequattro dove ‘Quarto Grado’ è stato visto da 1.083.000 telespettatori pari al 7,5%. Su Italia 1 il film ‘John Wick – Capitolo 2’ ha raccolto 946.000 telespettatori e il 5,3% di share, seguito da ‘Propaganda Live’ che su La7 ha conquistato 833.000 telespettatori e il 5,8%, mentre su Rai2 ‘N.C.I.S.’ ha interessato 814.000 telespettatori con il 4,1% e, a seguire, ‘N.C.I.S. Hawaii’ ne ha convinti ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 marzo 2023) (Adnkronos) – La finale diin onda su Rai1 ha vinto glidella primadi ieri con 3.644.000 telespettatori e il 23,6% di share. La serie ‘Buongiorno, Mamma! 2’ su Canale 5 ha totalizzato invece 2.867.000 telespettatori e il 17,4% di share, mentre per il terzo posto è testa a testa tra Nove, che con Fratelli di Crozza ha ottenuto 1.093.000 telespettatori e il 5,8% di share, e Retequattro dove ‘Quarto Grado’ è stato visto da 1.083.000 telespettatori pari al 7,5%. Su Italia 1 il film ‘John Wick – Capitolo 2’ ha raccolto 946.000 telespettatori e il 5,3% di share, seguito da ‘Propaganda Live’ che su La7 ha conquistato 833.000 telespettatori e il 5,8%, mentre su Rai2 ‘N.C.I.S.’ ha interessato 814.000 telespettatori con il 4,1% e, a seguire, ‘N.C.I.S. Hawaii’ ne ha convinti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Ascolti tv, 'The Voice Senior' chiude e vince la serata: (Adnkronos) - 3.644.000 di telespettatori e 23,6% di share… - News24_it : Ascolti tv, 'The Voice Senior' chiude e vince la serata - andreastoolbox : Ascolti tv: chi ha vinto tra 'The Voice Senior' e 'Buongiorno Mamma' #tv: #Ascolti #chi #vinto #ha ??????? - davidemaggio : Ascolti TV | Venerdì 3 marzo 2023· The Voice Senior chiude al 23.6% (3,64 mln), Buongiorno Mamma cala al 17.4% (2… - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 3 marzo 2023: The Voice Senior a 3,6 mln (23,6%), Buongiorno Mamma a 2,9 (17,4%), Fratelli di Cr… -

Ascolti 3 marzo, finale The Voice Senior o Buongiorno Mamma: chi ha vinto Ascolti tv 3 marzo: i dati auditel dei programmi che hanno sfidato Buongiorno Mamma e The Voice Senior Vediamo ora, invece, gli ascolti che nella prima serata di ieri hanno ottenuto i programmi ... Ascolti Tv 3 marzo 2023, la finale di The Voice Senior supera Buongiono Mamma! Crozza super su Nove Ascolti 3 marzo 2023 in prima serata su Rai1 la finale di The Voice Senior ha conquistato una media di 3.644.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale5 la quarta puntata di Buongiorno, Mamma! 2 ... Edoardo Franco: volere bene al vincitore di MasterChef 12 Ha vinto la finale migliore in termini di ascolti delle ultime tre edizioni. Ad ascoltare il "Dajeeeee!" di Edoardo Franco " classe 1996, ... The day after tutti lo cercano, tutti lo vogliono e tutti gli ... tv 3 marzo: i dati auditel dei programmi che hanno sfidato Buongiorno Mamma eVoice Senior Vediamo ora, invece, gliche nella prima serata di ieri hanno ottenuto i programmi ...3 marzo 2023 in prima serata su Rai1 la finale diVoice Senior ha conquistato una media di 3.644.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale5 la quarta puntata di Buongiorno, Mamma! 2 ...Ha vinto la finale migliore in termini didelle ultime tre edizioni. Ad ascoltare il "Dajeeeee!" di Edoardo Franco " classe 1996, ...day after tutti lo cercano, tutti lo vogliono e tutti gli ... Cronaca Archivi - Pagina 2345 di 2359 Onda Tv