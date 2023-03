Ascolti tv | dati auditel venerdì 3 marzo | The Voice Senior sbanca la prima serata | Rai Uno sorride

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? Dati Auditel, Rai Uno sorride con The Voice Senior - fritzmazz : RT @steobia: Forza avanti con le disdette, i dati attuali sono ancora provvisori(il mio abbonamento è scaduto ieri) e soprattutto lo spezza… - glpiccio72 : RT @steobia: Forza avanti con le disdette, i dati attuali sono ancora provvisori(il mio abbonamento è scaduto ieri) e soprattutto lo spezza… - cinziaju : RT @steobia: Forza avanti con le disdette, i dati attuali sono ancora provvisori(il mio abbonamento è scaduto ieri) e soprattutto lo spezza… - paoloampollini : RT @steobia: Forza avanti con le disdette, i dati attuali sono ancora provvisori(il mio abbonamento è scaduto ieri) e soprattutto lo spezza… -

dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 3 marzo: The Voice Senior batte Buongiorno, Mamma! 2. Ecco idella prima serata con il numero dei ...tv 3 marzo: iauditel dei programmi che hanno sfidato Buongiorno Mamma e The Voice Senior Vediamo ora, invece, gliche nella prima serata di ieri hanno ottenuto i programmi ...tv venerdì 3 marzo 2023: preserale e access prime time Rai Uno: Soliti Ignoti 4.617.000 spettatori con il 22.90% di share; Canale5: Striscia la Notizia ha convinto una media di 3.736.000 ...

Ascolti tv, crolla Michelle Impossibile & Friends: i dati della seconda puntata Today.it

I dati Auditel di venerdì 3 marzo 2023: nella prima serata The Voice Senior regala il primato a Rai Uno, che sorride anche grazie ai successi nelle altre fasce d’ascolto ...2. Nuova sfida tra Rai e Mediaset: reality show e fiction, chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti Tutte le preferenze del pubblico in termini di share e i dati auditel. Rai 1: The Voice Senior, ...