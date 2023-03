Ascolti TV 3 marzo 2023 | dati auditel di ieri sera | la finale di The Voice Senior contro Buongiorno Mamma 2

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettinoL : Cronaca Nazionale Flash del 3 Marzo - infoitcultura : Ascolti TV 3 marzo 2023, dati auditel di ieri sera - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 3 marzo 2023: finale The Voice Senior, Buongiorno mamma 2, Quarto Grado, Fratelli di Crozza, dat… - CorriereCitta : #AscoltiTv Finale The Voice Senior e Buongiorno mamma 2, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di venerdì 3… - GazzettinoL : LEGGI ANCHE: Cronaca Nazionale Flash del 3 Marzo -

...(prima fra tutte la fiction 'Sei donne' su Rai1) sono riuscite a raccogliere ottimie ...e convincere il pubblico scopriamo cosa succederà nel prossimo appuntamento in onda venerdì 10. ...Lo show condotto da Maria De Filippi torna su Canale 5 sabato 4, proponendo un appuntamento ...dire che il programma di Maria De Filippi ha ottime chance di vincere la battaglia deglidi ...Questo cambio di rotta però ha portato i suoi risultati perché glisono in crescita con picchi dell'8% di share. Solo per fare un esempio la puntata di eri, giovedì 2è stata seguita da ...

Ascolti tv giovedì 2 marzo 2023: Che Dio ci aiuti a 4,2 mln (21,5%), GF Vip a 2,6 (21,8%) Tvblog

Ascolti tv 3 marzo 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...