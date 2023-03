ASCOLTI TV 3 MARZO 2023: CHIUDE THE VOICE SENIOR (23,6%), CALA BUONGIORNO MAMMA (17,4%), QUARTO GRADO (7,5%), MATANO (20,3%) VS D’URSO (14,9%) (Di sabato 4 marzo 2023) ASCOLTI TV 3 MARZO 2023 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3243 38.05 PT – 7037 35.48 24 – 3233 37.94 PT – 7782 39.24 Tg1 Rassegna Stampa – 321 12.09Tg1 – 1082 20.21Tg1 Mattina – 694 12.93UnoMattina – 885 19.30Storie Italiane – 833 19.16Storie Italiane – 954 17.70È Sempre Mezzogiorno! – 1589 16.32Tg1 + Tg1 Ec. – 3155 24.84 + 2456 19.40Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1721 14.20Oggi è un Altro Giorno – 1856 17.90Paradiso delle Signore – 1812 20.68Pres. Vita in Diretta – 1589 17.90Vita in Diretta – 2154 20.30L’Eredità – 3217 23.00L’Eredità – 4583 27.00Tg1 – 4939 25.52Cinque Minuti + Soliti Ignoti – 4337 21.74 + 4617 22.86The VOICE SENIOR – 3644 23.56Tv7 + Viva Rai2! – 694 13.10 + 378 11.90 Prima Pagina – 631 18.75Tg5 – 1053 19.70Mattino 5 News – 1025 21.50Mattino 5 News – 836 ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 4 marzo 2023)TV 3· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3243 38.05 PT – 7037 35.48 24 – 3233 37.94 PT – 7782 39.24 Tg1 Rassegna Stampa – 321 12.09Tg1 – 1082 20.21Tg1 Mattina – 694 12.93UnoMattina – 885 19.30Storie Italiane – 833 19.16Storie Italiane – 954 17.70È Sempre Mezzogiorno! – 1589 16.32Tg1 + Tg1 Ec. – 3155 24.84 + 2456 19.40Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1721 14.20Oggi è un Altro Giorno – 1856 17.90Paradiso delle Signore – 1812 20.68Pres. Vita in Diretta – 1589 17.90Vita in Diretta – 2154 20.30L’Eredità – 3217 23.00L’Eredità – 4583 27.00Tg1 – 4939 25.52Cinque Minuti + Soliti Ignoti – 4337 21.74 + 4617 22.86The– 3644 23.56Tv7 + Viva Rai2! – 694 13.10 + 378 11.90 Prima Pagina – 631 18.75Tg5 – 1053 19.70Mattino 5 News – 1025 21.50Mattino 5 News – 836 ...

