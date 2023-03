Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Premier: Arsenal vince al fotofinish, Bournemouth beffato leggi su Gloo - glooit : Arsenal vince al fotofinish, Bournemouth beffato leggi su Gloo - Fprime86 : RT @tuttosport: Incredibile rimonta dell’#Arsenal, che vince 3-2 contro il #Bournemouth dopo essere stata sotto di due reti. Decisivo il go… - DenisMoschetti : @melancholia79 Se l'arsenal vince la premier il vino buono da stappare é il minimo - OrestePardini : L’ingresso di Reiss Nelson (che non giocava dal 12 Novembre in campionato), l’intuizione vincente di Arteta che sos… -

Finale thrilling all'Emirates Stadium, dove l'capolista ottiene il successo per 3 - 2 sul fanalino di coda Bournemouth soltanto al 97' con una conclusione da fuori di Nelson. Una beffa per ...Premier League: Il Bournemouth segna un gol da record, l'ancora Una partita spettacolare, quella andata in scena ad Emirates nel sabato pomeriggio londinese.e Bournemouth si ...Commenta per primo Il Manchester City di Guardiolae convince. Il successo per 2 - 0 - ai danni del Newcaste - proietta i Citizens a - 2 dall'di Arteta. Un match in cui i campioni d'Inghilterra in carica si sono dimostrati cinici, decisi ...

Premier League, i risultati della 26^ giornata: l'Arsenal vince al 97', ok Chelsea Sky Sport

La 26/a giornata della Premier League è ricca di emozioni e sorprese. Intanto c'è la rinascita del Chelsea, che grazie a una rete di Fofana ad inizio ripresa torna alla vittoria battendo il Leeds (Gno ...Incredibile successo in rimonta dell’Arsenal contro il Bournemouth con il gol partita che arriva solamente al 98' ...