“Arriviamo arrabbiati contro il Lecce”, le parole di Inzaghi a Inter TV (Di sabato 4 marzo 2023) L’ultima partita di campionato dell’Inter contro il Bologna ha frustrato ogni tentativo ultimo di rincorsa verso lo scudetto da parte dei nerazzurri. Simone Inzaghi è stato molto criticato per le parole che ha utilizzato dopo la partita contro i rossoblu e oggi, ai microfoni di Inter Tv, ha rilanciato invece in tutt’altro modo. “Arriviamo arrabbiati” Sulla partita contro il Lecce che sta per arrivare, ha detto: “Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l’ultimo risultato, non vediamo l’ora di tornare in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi. Servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa: ci aspetta un match difficile, ma mi aspetto una reazione da grandi uomini e da ... Leggi su oasport (Di sabato 4 marzo 2023) L’ultima partita di campionato dell’il Bologna ha frustrato ogni tentativo ultimo di rincorsa verso lo scudetto da parte dei nerazzurri. Simoneè stato molto criticato per leche ha utilizzato dopo la partitai rossoblu e oggi, ai microfoni diTv, ha rilanciato invece in tutt’altro modo. “” Sulla partitailche sta per arrivare, ha detto: “a questa sfidaper l’ultimo risultato, non vediamo l’ora di tornare in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi. Servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa: ci aspetta un match difficile, ma mi aspetto una reazione da grandi uomini e da ...

