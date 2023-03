Arena di Verona, la destra conferma i vertici e avalla il declino. Una storia politica? Molto meno (Di sabato 4 marzo 2023) Tutto previsto. La Fondazione Lirica Arena di Verona – ma soprattutto la cultura e la musica in Italia “like a Rolling Stone”, come ‘pietre rotolanti’, – va giù, giù oltre un fondo che credevamo raggiunto. E noi – nauseati fino alle midolla – non potremo nemmeno attingere all’ironia del grande Bob. La storia è troppo complicata, viene da lontano, Molto lontano e in più, non interessa quasi a nessuno. I fatti: a Verona il Consiglio di Indirizzo – organo di nomina tutta politica cui compete l’indicazione della persona del sovrintendente (il boss assoluto) per le Fondazioni Liriche – contro la volontà del sindaco e dell’amministrazione, proprietari della medesima Fondazione, ha ieri proceduto all’indicazione del Sovrintendente, il soprano Cecilia Gasdia, e il ministro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 marzo 2023) Tutto previsto. La Fondazione Liricadi– ma soprattutto la cultura e la musica in Italia “like a Rolling Stone”, come ‘pietre rotolanti’, – va giù, giù oltre un fondo che credevamo raggiunto. E noi – nauseati fino alle midolla – non potremo nemattingere all’ironia del grande Bob. Laè troppo complicata, viene da lontano,lontano e in più, non interessa quasi a nessuno. I fatti: ail Consiglio di Indirizzo – organo di nomina tuttacui compete l’indicazione della persona del sovrintendente (il boss assoluto) per le Fondazioni Liriche – contro la volontà del sindaco e dell’amministrazione, proprietari della medesima Fondazione, ha ieri proceduto all’indicazione del Sovrintendente, il soprano Cecilia Gasdia, e il ministro ...

