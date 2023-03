Apre l’acqua del rubinetto e muore: gli ha mangiato il cervello (Di sabato 4 marzo 2023) SOCIAL. Una persona nella contea di Charlotte, in Florida, è morta dopo essere stata infettata dalla rara ameba mangia-cervello Naegleria Fowleri. Ecco che cosa è questa infezione e quali sono i sintomi. Leggi anche: Influenza, la brutta scoperta poco fa: quali sono i sintomi Leggi anche: L’influencer racconta il tumore: il momento più terrificante muore a causa della ameba mangia-cervello Naegleria Fowleri L’infezione contratta dalla persona deceduta potrebbe derivare da “pratiche di risciacquo del setto nasale utilizzando l’acqua del rubinetto”, communica il Dipartimento della salute della Florida nella contea di Charlotte. Lo scorso giovedì infatti, il dipartimento conferma che la persona infetta dalla ameba mangia-cervello Naegleria Fowleri è morta. I funzionari ... Leggi su tvzap (Di sabato 4 marzo 2023) SOCIAL. Una persona nella contea di Charlotte, in Florida, è morta dopo essere stata infettata dalla rara ameba mangia-Naegleria Fowleri. Ecco che cosa è questa infezione e quali sono i sintomi. Leggi anche: Influenza, la brutta scoperta poco fa: quali sono i sintomi Leggi anche: L’influencer racconta il tumore: il momento più terrificantea causa della ameba mangia-Naegleria Fowleri L’infezione contratta dalla persona deceduta potrebbe derivare da “pratiche di risciacquo del setto nasale utilizzandodel”, communica il Dipartimento della salute della Florida nella contea di Charlotte. Lo scorso giovedì infatti, il dipartimento conferma che la persona infetta dalla ameba mangia-Naegleria Fowleri è morta. I funzionari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... siviaggia : In un antro buio e suggestivo, il fragore dell'acqua ??cattura l'attenzione degli ospiti. Poi, si apre davanti ai lo… - Giusepp78278797 : Tiz 'Sos siccità: Francia e Spagna prendono provvedimenti, l’Italia apre un “tavolo”, ma non affronta il problema d… - bitch_C18 : Ma la gente che loda Sonia che quando apre bocca semplicemente scopre l’acqua calda? Si sente rappresentata dal nul… - Oscar36139420 : RT @pivamarialucia: L’acqua è una risorsa vitale e dovrebbe essere una delle (se non la) priorità di tutti i governi. La mancanza d’acqua a… - pivamarialucia : L’acqua è una risorsa vitale e dovrebbe essere una delle (se non la) priorità di tutti i governi. La mancanza d’acq… -