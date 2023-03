Antonino Spinalbese mortificato chiede perdono: ecco a chi (Di sabato 4 marzo 2023) Antonino Spinalbese torna sui social e chiede perdono: ecco a chi sono rivolte queste sentite scuse L'ex di Belen Rodriguez è stato senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più discussi all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La polemica sulla sua partecipazione al programma, ha avuto inizio proprio quando sono stati annunciati tutti i nomi dei vipponi che avrebbero vissuto nella casa più spiata d'Italia. Moti aspettavano forse nomi di grandi volti del mondo dello spettacolo e non chi è diventato famoso per una sua frequentazione con la showgirl argentina. Nonostante tutte queste chiacchiere sul suo conto, Antonino si è fatto notare e sin da subito è diventato un concorrente iper chiacchierato. Prima per il suo rapporto con la ricca ereditiera Ginevra Lamborghini, poi la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 4 marzo 2023)torna sui social ea chi sono rivolte queste sentite scuse L'ex di Belen Rodriguez è stato senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più discussi all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La polemica sulla sua partecipazione al programma, ha avuto inizio proprio quando sono stati annunciati tutti i nomi dei vipponi che avrebbero vissuto nella casa più spiata d'Italia. Moti aspettavano forse nomi di grandi volti del mondo dello spettacolo e non chi è diventato famoso per una sua frequentazione con la showgirl argentina. Nonostante tutte queste chiacchiere sul suo conto,si è fatto notare e sin da subito è diventato un concorrente iper chiacchierato. Prima per il suo rapporto con la ricca ereditiera Ginevra Lamborghini, poi la ...

