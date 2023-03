Antonella Fiordelisi | chi è la sorella? La rivelazione al GF VIP | ‘Non ci parliamo da cinque anni’

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... misonorotta__ : RT @poguesheart: vota antonella fiordelisi #donnalisi #fiorde #gfvip - Tizj08 : RT @DigerossRoss: INIZIA IL RIAVVICINAMENTO E NIKITA NE PAGHERA' LE CONSEGUENZE PERCHE' ANTONELLA IN UN EVENTUALE CATENA SALVERA' DONNAMARI… - Ross74Ross74 : Accendo canale 55 una noia mortale! Se in quella casa fossero rimasti : Nino Andrea Antonella Martina gine Matteo D… - poguesheart : vota antonella fiordelisi #donnalisi #fiorde #gfvip - EremitaStefano : @mariacr48632475 @GrandeFratello clizia e la nina @patrizia_asburgo detta @patrizia_ross e fiordelisi antonella nik… -

Alex Belli non si è mai nascosto dietro un dito. Per questo motivo, in questi giorni, ha 'ribaltato' pubblicamente Edoardo Tavassi ed ha fatto il tifo per, invogliando i follower a regalarle la finale del Grande Fratello Vip . Ex del GF Vip sostienee "demolisce" Tavassi: "Subdolo" Il man della factory si è perfettamente ...Il video è virale sul web: ecco cosa ha detto GF Vip,e il segreto rivelato: 'Ho una sorella, ma non vuole vedermi perché...' Selvaggia Lucarelli, la reazione allo sfogo di Clio ...Sapevate cheha una sorella "Non vuole vedermi", il doloroso racconto #gfvip #fiorde #donnalisi https://t.co/7vRmiX7hiG BlogTivvu.com (@blogtivvu) March 3, 2023

Antonella Fiordelisi confida a Davide Donadei di avere una sorella: Non ci parliamo da cinque anni Fanpage.it

Forse se ne è reso conto troppo tardi, ma adesso ha trovato il suo equilibrio. Antonella lo ringrazia per averla affiancata lungo tutto il percorso. Volenti o nolenti, sono stati legati e qualsiasi ...Durante un daytime del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi confessa di avere una sorella con la quale non parla da anni ...