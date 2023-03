Anticipazioni Amici: Niveo e Benedetta Eliminati! (Di sabato 4 marzo 2023) Anticipazioni Amici 22, ventitreesima puntata: è la resa dei conti e gli alunni vengono mandati al serale, mentre Niveo e Benedetta vengono eliminati… Anticipazioni Amici 22, ventitreesima puntata: Niveo eliminato! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di Amici, la ventitreesima. Si tratta dell’ultima puntata del pomeridiano perché da questo momento in poi verranno registrate le puntate del serale. Ovviamente è stato un appuntamento particolare anche per via del ritorno di Maria De Filippi dopo il tragico addio a Maurizio Costanzo. Innanzitutto la puntata si è aperta sottolineando che non ci sarebbero state le consuete gare di canto e di ballo perché stavolta l’obiettivo è quello di arrivare al serale. Pochi cantanti hanno ricevuto la ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 4 marzo 2023)22, ventitreesima puntata: è la resa dei conti e gli alunni vengono mandati al serale, mentrevengono eliminati…22, ventitreesima puntata:eliminato! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di, la ventitreesima. Si tratta dell’ultima puntata del pomeridiano perché da questo momento in poi verranno registrate le puntate del serale. Ovviamente è stato un appuntamento particolare anche per via del ritorno di Maria De Filippi dopo il tragico addio a Maurizio Costanzo. Innanzitutto la puntata si è aperta sottolineando che non ci sarebbero state le consuete gare di canto e di ballo perché stavolta l’obiettivo è quello di arrivare al serale. Pochi cantanti hanno ricevuto la ...

