Vai agli ultimi Twett sull'argomento... markpsq1 : @bantileoni @Giovanni1169h Succede molto spesso, Shakira, Beyoncè, Anna Falchi. Potrei continuare ma, vista la tua… - giamp72lulic71 : @SunsetM_8 Anna falchi te spiccia casa - Giovann25787507 : RT @FRAGOLA1986: Anna falchi Anni 68 Alta 1.82 4 figli Tutta naturale Che donna Che donnnaaaaaaà dove la trovi una di 68 anni cosi https:… - ChittaroLino : @FRAGOLA1986 Anna falchi ha 50 anni e nata nel 72 - Giampi156 : @FRAGOLA1986 Mi che Anna Falchi e nata ne 72 anni 51 qualcosa non torna nei tuoi scritti -

Torna l'appuntamento con l 'Oroscopo di Paolo Fox. Ultima puntata settimanale de I Fatti Vostri , condotto da Salvo Sottile esu Rai2. La coppia di conduttori come ogni mattina ha dato spazio all'esperto di astri, che intervenendo nella trasmissione ha fornito al pubblico le indicazioni astrali per quanto ...Mattina di grandi ospiti a I Fatti Vostri da Salvo Sottile e. La coppia di conduttori ha spalancato le porte del format di Rai2 alla celebre showgirl Valeria Marini, reduce da giorni di grande sofferenza dopo la morte di Maurizio Costanzo al quale ...è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S. S. C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: ...

Anna Falchi: “Con Giorgia Meloni quando eravamo single uscivamo insieme” Perizona

Beppe Convertini presenta a Roma il suo nuovo libro, Paesi Miei, edito da Rai Libri. Il conduttore di Linea Verde racconta l'Italia ...La showgirl interviene a I Fatti Vostri e ricorda il compianto conduttore Mattina di grandi ospiti a I Fatti Vostri da Salvo Sottile e Anna Falchi. La ...