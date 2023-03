Andrea Zelletta e Natalia Paragoni a Verissimo svelano il sesso del loro primo figlio!

(Di sabato 4 marzo 2023) Questo pomeriggiosono stati ospiti a, il salotto di Canale 5. L’ex tronista di Uomini e Donne e la sua “scelta” in dolce attesa hanno svelato a Silvia Toffanin il sess0 del bebè! Arriverà un maschietto o una femminuccia? Casasi tingerà di… rosa! O meglio, continuerà a tingersi! La piccola infatti troverà ad aspettarla le due splendide cagnoline della coppia, “le due bimbe” come affermato dall’ex corteggiatrice del dating show. View this post on Instagram A post shared by(@naty) L'articolo proviene da Isa e Chia.

Natalia Paragoni è una modella nota per aver partecipato al dating show italiano Uomini e Donne dal 2010 al 2019 e per ...è un modello, ex concorrente del Grande Fratello e finalista di Uomini e Donne. È originario di Taranto ed è ...Spazio poi all'intervista doppia di Natalia Paragoni eche da poche settimane hanno ufficializzato la nascita del loro primo figlio. Una gioia incredibile per la coppia che è ...

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, nella puntata del 4 marzo di Verissimo, hanno scoperto il sesso del bebè in arrivo: sarà una femminuccia ...