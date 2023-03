Andrea Zelletta | chi è | età | lavoro | chi è la fidanzata Natalia incinta | altezza del dj | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 4 marzo 2023) Dopo lo stravolgimento dei palinsesti per la morte improvvisa e inaspettata di Maurizio Costanzo, grande giornalista e re dei talk show, Verissimo torna in onda perché è difficile immaginare un weekend su Canale 5 senza Silvia Toffanin. E senza i suoi ospiti. La padrona di casa è pronta ad accogliere, ex concorrente del GF VIP, e la suaParagoni: i due, che si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, stanno per diventare genitori per la prima volta. View this post onA post shared by(@iam) Cosa sappiamo suè nato a Taranto nel 1993, ha 29 anni ...