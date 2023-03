Ancelotti: «Non sono preoccupato per Benzema, non sempre si segna ad ogni partita» (Di sabato 4 marzo 2023) Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa all vigilia della partita contro il Real Betis. Tra le domande ad Ancelotti c’è quella sul momento negativo di Benzema, a secco nelle ultime due partite contro Atletico Madrid e Barcellona. Così Ancelotti in conferenza stampa su Benzema: «Non abbiamo un problema offensivo. Abbiamo sofferto nelle ultime due partite, ma pochi giorni prima ne abbiamo segnati cinque ad Anfield. Per un attaccante è non sempre è possibile segnare in tutte le partite, a volte trovi avversari che si chiudono molto bene, non sono preoccupato per Karim. Lo vedo in condizioni fisiche migliori rispetto alla prima parte di stagione». Carlo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 marzo 2023) Il tecnico del Real Madrid, Carlo, ha parlato in conferenza stampa all vigilia dellacontro il Real Betis. Tra le domande adc’è quella sul momento negativo di, a secco nelle ultime due partite contro Atletico Madrid e Barcellona. Cosìin conferenza stampa su: «Non abbiamo un problema offensivo. Abbiamo sofferto nelle ultime due partite, ma pochi giorni prima ne abbiamoti cinque ad Anfield. Per un attaccante è nonè possibilere in tutte le partite, a volte trovi avversari che si chiudono molto bene, nonper Karim. Lo vedo in condizioni fisiche migliori rispetto alla prima parte di stagione». Carlo ...

