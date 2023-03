Anarchici | Nastri Fdi | ' manifestazione non può diventare guerriglia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 marzo 2023) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Ancora una volta la violenza furiosa deglista lasciando devastazione per le vie della città e paura tra gli abitanti, costretti a rimanere rinchiusi nelle case, nei negozi e ferendo molti agenti di Polizia. È davvero inaccettabile: unanon puòunadi militanti anti democratici che mettono a ferro e fuoco una intera città". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Gaetano, questore del Senato. "Certa sinistra -aggiunge- non può continuare a fare finta di non vedere nulla e girarsi dall'altra parte. Serve una rapida ed unanime condanna a questa distruzione che sta provocando danni enormi alla città, agli abitanti e ai tanti negozi distrutti da questa barbarie”.