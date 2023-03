Anarchici, gli amici di Cospito mettono a ferro e fuoco Torino: vetrine prese a mazzate, auto distrutte (Di sabato 4 marzo 2023) La galassia antagonista colpisce ancora. Bombe carta, vetrine prese a mazzate e mandate in frantumi, auto vandalizzate. Questo lo scenario nel quale è avanzato il corteo degli Anarchici promosso a sostegno di Alfredo Cospito a Torino. Una città messa a ferro e fuoco. Durante la marcia lanciati oggetti, accesi fumogeni e imbrattati i muri. Mentre risuonava negli slogan la minaccia: “Se Alfredo muore gliela faremo pagare”. Alla manifestazione in sostegno dell’anarchico in sciopero della fame contro il regime del 41 bis sono arrivati diversi attivisti dal nord Italia e dall’estero. Un sabato “bestiale”. Anarchici a Torino, gli amici di Cospito assediano la città Il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 marzo 2023) La galassia antagonista colpisce ancora. Bombe carta,e mandate in frantumi,vandalizzate. Questo lo scenario nel quale è avanzato il corteo deglipromosso a sostegno di Alfredo. Una città messa a. Durante la marcia lanciati oggetti, accesi fumogeni e imbrattati i muri. Mentre risuonava negli slogan la minaccia: “Se Alfredo muore gliela faremo pagare”. Alla manifestazione in sostegno dell’anarchico in sciopero della fame contro il regime del 41 bis sono arrivati diversi attivisti dal nord Italia e dall’estero. Un sabato “bestiale”., glidiassediano la città Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Torino, manifestazione anarchici: polizia pronta con gli idranti #anarchici #Cospito #Torino #localteam - VGuardia68 : RT @Nazionalista_88: Per una rissa tra studenti si alza un putiferio e rinasce il pericolo fascismo mentre sono mesi che gli Anarchici mett… - sossupummit : RT @localteamtv: Anarchici a Torino, cassonetti dati alle fiamme, intervengono gli idranti della polizia #anarchici #alfredocospito #localt… - Davide_dx99 : RT @Nazionalista_88: Per una rissa tra studenti si alza un putiferio e rinasce il pericolo fascismo mentre sono mesi che gli Anarchici mett… - Teresat73540673 : RT @Sonia28620930: Adesso a Torino gli schifosi #anarchici in una manifestazione pro ?? #Cospito stanno danneggiando durante il percorso. #T… -