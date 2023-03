Anarchici a Torino per Cospito, è guerriglia: feriti manifestanti e due agenti. Cinque arresti (Di sabato 4 marzo 2023) Disordini , due agenti di polizia feriti, 5 arresti e 33 in fase di trattazione , 160 persone identificate, 11 fogli di via in corso di notificazione a Torino dove centinaia di Anarchici , arrivati ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 4 marzo 2023) Disordini , duedi polizia, 5e 33 in fase di trattazione , 160 persone identificate, 11 fogli di via in corso di notificazione adove centinaia di, arrivati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Anarchici in corteo a Torino, guerriglia urbana al centro della città con lancio di petardi e vetrine dei negozi ro… - localteamtv : Anarchici a Torino, Valitutti: 'Quello che accadrà non posso saperlo, quello che accadrà storicamente sì: i respons… - localteamtv : Anarchici a Torino, manifestanti danneggiano le vetrine di una banca a colpi di martello #alfredocospito #anarchici… - LoudL : Torino, corteo degli anarchici per Cospito: pomeriggio di scontri con la polizia. Cinque arresti - TheRealMaxTroni : RT @SecolodItalia1: Anarchici, gli amici di Cospito mettono a ferro e fuoco Torino: vetrine prese a mazzate, auto distrutte -