Analisi acqua, Mastella: diffamazioni nei confronti del Comune (Di sabato 4 marzo 2023) Analisi acqua, Mastella: ”comunico che verranno sporti consequenziali atti di querela contro i responsabili” “Con riferimento alle illazioni diffamatorie, nei confronti del Comune di Benevento, del sottoscritto e di alcuni Assessori, riguardanti le recenti vicende delle Analisi dell’acqua e delle attività relative al piano di caratterizzazione concernente il campo pozzi di Pezzapiana e di Campo Mazzoni, comunico che verranno sporti consequenziali atti di querela contro i responsabili. Con l’auspicio che nelle sedi giudiziarie vengano puniti i seminatori di odio e di false notizie”. è quanto rende noto il sindaco Mastella. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e Seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. Leggi su puntomagazine (Di sabato 4 marzo 2023): ”comunico che verranno sporti consequenziali atti di querela contro i responsabili” “Con riferimento alle illazioni diffamatorie, neideldi Benevento, del sottoscritto e di alcuni Assessori, riguardanti le recenti vicende delledell’e delle attività relative al piano di caratterizzazione concernente il campo pozzi di Pezzapiana e di Campo Mazzoni, comunico che verranno sporti consequenziali atti di querela contro i responsabili. Con l’auspicio che nelle sedi giudiziarie vengano puniti i seminatori di odio e di false notizie”. è quanto rende noto il sindaco. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e Seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

