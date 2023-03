Amici 22, spoiler anticipazioni pre serale: gli eliminati (Di sabato 4 marzo 2023) Le nuove ed ultime eliminazioni in vista del serale sono state già stabilite. C’è anche una novità E’ stata già stilata la lista dei 15 concorrenti che andranno al serale, i cui nomi saranno svelati nella puntata del 12 marzo 2023. Di conseguenza, si stabiliscono due eliminazioni, quelle del cantante veterano e allievo di Lorella Cuccarini, Niveo, e la ballerina new-entry nonché allieva di Raimondo Todaro, Benedetta Vari. L’esito delle due eliminazioni arriva dalla media ponderata delle votazioni degli insegnanti di canto (Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa) e di ballo (Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano) assegnate alle selezioni dei concorrenti del serale. Ma qualcosa è cambiato e c’è una novità. La new entry «Benedetta ha ricevuto un contratto come professionista per ballare con Mattia Zenzola (come lei allievo di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 4 marzo 2023) Le nuove ed ultime eliminazioni in vista delsono state già stabilite. C’è anche una novità E’ stata già stilata la lista dei 15 concorrenti che andranno al, i cui nomi saranno svelati nella puntata del 12 marzo 2023. Di conseguenza, si stabiliscono due eliminazioni, quelle del cantante veterano e allievo di Lorella Cuccarini, Niveo, e la ballerina new-entry nonché allieva di Raimondo Todaro, Benedetta Vari. L’esito delle due eliminazioni arriva dalla media ponderata delle votazioni degli insegnanti di canto (Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa) e di ballo (Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano) assegnate alle selezioni dei concorrenti del. Ma qualcosa è cambiato e c’è una novità. La new entry «Benedetta ha ricevuto un contratto come professionista per ballare con Mattia Zenzola (come lei allievo di ...

