Amici 22, Maria De Filippi torna in studio: "Torno a lavorare, così mi hanno insegnato" (Di sabato 4 marzo 2023) Sono stati giorni terribili per Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo. Il dolore è stato insopportabile, specie durante i funerali dove si è lasciata andare in un lungo pianto. Naturalmente ne hanno risentito indirettamente anche i programmi della conduttrice che per una settimana intera si sono fermati vivendo in una sorte di punto interrogativo costante. Eppure la forza della De Filippi è stata così tanta che in queste ore è tornata alla conduzione di Amici 22, spiegando per la prima volta dopo la tragedia le sue sensazioni. Amici 22: Maria De Filippi torna alla conduzione Da una settimana a questa parte se ne sono dette di tutti i colori sui programmi di Maria De ...

