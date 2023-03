Amici 22, imbarazzo al rientro in studio di Maria De Filippi: il discorso commovente (Di sabato 4 marzo 2023) Come tutti immaginavano, il rientro in studio di Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo è stato tutt’altro che semplice. La conduttrice pavese ha rimesso piede in studio per la prima volta dal lutto venerdì scorso, 3 marzo 2023, in occasione della registrazione dell’ultima puntata domenicale di Amici 22 prima del Serale. Il pubblico l’ha attesa con particolare trepidazione, e anche se era stato chiesto loro dalla produzione di evitare i soliti urli all’ingresso di Maria De Filippi, le cose sono andate diversamente. Vediamo come. Amici 22, Maria De Filippi torna in studio dopo il lutto Quando Maria De Filippi stava per entrare in ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 marzo 2023) Come tutti immaginavano, ilindiDedopo la morte di Maurizio Costanzo è stato tutt’altro che semplice. La conduttrice pavese ha rimesso piede inper la prima volta dal lutto venerdì scorso, 3 marzo 2023, in occasione della registrazione dell’ultima puntata domenicale di22 prima del Serale. Il pubblico l’ha attesa con particolare trepidazione, e anche se era stato chiesto loro dalla produzione di evitare i soliti urli all’ingresso diDe, le cose sono andate diversamente. Vediamo come.22,Detorna indopo il lutto QuandoDestava per entrare in ...

