Amici 22, ecco la lista degli allievi che andranno al Serale: chi non ce l’ha fatta (Di sabato 4 marzo 2023) Nel corso della registrazione dell’ultima puntata di Amici 22 della domenica pomeriggio, che vedremo in onda domenica 12 marzo, sono stati decisi i nomi definitivi degli allievi cantanti e ballerini che andranno al Serale. In questa occasione c’è stato un rimescolamento della situazione, in quanto anche chi aveva già la maglia ha dovuto riconfermarla. Maria De Filippi ha fatto sapere che i posti per il Serale quest’anno sono solo quindici. ecco, di seguito, chi sono gli allievi che vi accederanno! Amici 22, chi sono i 15 allievi che si contenderanno la vittoria al Serale Alla fase del Serale di Amici 22, che prenderà il via sabato 18 marzo 2023, in prima serata su ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 marzo 2023) Nel corso della registrazione dell’ultima puntata di22 della domenica pomeriggio, che vedremo in onda domenica 12 marzo, sono stati decisi i nomi definitivicantanti e ballerini cheal. In questa occasione c’è stato un rimescolamento della situazione, in quanto anche chi aveva già la maglia ha dovuto riconfermarla. Maria De Filippi ha fatto sapere che i posti per ilquest’anno sono solo quindici., di seguito, chi sono gliche vi accederanno!22, chi sono i 15che si contenderanno la vittoria alAlla fase deldi22, che prenderà il via sabato 18 marzo 2023, in prima serata su ...

