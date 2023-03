Amici 22, cosa ha detto Maria De Filippi tornando in studio dopo la morte di Costanzo: parole struggenti (Di sabato 4 marzo 2023) Maria De Filippi è tornata a lavoro oggi 3 marzo, per l’ultima registrazione di Amici prima del serale. La conduttrice ha condotto la puntata in maniera al quanto serena anche se al pubblico presente sono state date direttive su come comportarsi a seguito del lutto. La morte di Maurizio Costanzo ha devastato la sua vita, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 4 marzo 2023)Deè tornata a lavoro oggi 3 marzo, per l’ultima registrazione diprima del serale. La conduttrice ha condotto la puntata in maniera al quanto serena anche se al pubblico presente sono state date direttive su come comportarsi a seguito del lutto. Ladi Maurizioha devastato la sua vita, L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucasofri : quando spiego cosa sono i prezzi delle case di Milano ad amici e persone di altre città, loro annuiscono ma dicono… - teatrolafenice : ?? «Forse la cosa migliore del futuro è che arriva solo un giorno alla volta» (Abramo Lincoln). Buongiorno, amici!… - PatriziaFurfar2 : @dussii111 Gli autori amici di Daniele , Tavassi , Luca . Di cosa stiamo parlando - __neverajoy : Questa notte ti ho sognato per tutta la notte. Eri bellissimo mentre mi parlavi senza mai staccarmi gli occhi di d… - brunotomaino : @FratellidItalia l merito non è certamente vostro, cosa avete fatto per aumentare l'occupazione? Avete sicuramente… -