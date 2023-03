Amici 22: anticipazioni puntata di domenica 12 marzo 2023. Ecco gli ammessi al Serale e gli eliminati. Ospite Francesca Michielin (Di sabato 4 marzo 2023) Maria De Filippi - Amici 22 (foto US Fascino) La corsa al Serale di Amici 22 termina con la ventitreesima puntata della domenica pomeriggio, registrata ieri e in onda su Canale 5 il 12 marzo; domani sarà trasmessa la puntata saltata per la morte di Maurizio Costanzo (qui le anticipazioni). Se non volete anticipazioni e spoiler su quanto accaduto e soprattutto su chi è stato ammesso al Serale e chi, invece, è stato eliminato, la vostra lettura deve fermarsi qui. anticipazioni Amici 22: cosa è successo nella ventitreesima puntata di domenica 12 marzo E’ la puntata che vede Maria De Filippi tornare in studio dopo la ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 4 marzo 2023) Maria De Filippi -22 (foto US Fascino) La corsa aldi22 termina con la ventitreesimadellapomeriggio, registrata ieri e in onda su Canale 5 il 12; domani sarà trasmessa lasaltata per la morte di Maurizio Costanzo (qui le). Se non voletee spoiler su quanto accaduto e soprattutto su chi è stato ammesso ale chi, invece, è stato eliminato, la vostra lettura deve fermarsi qui.22: cosa è successo nella ventitreesimadi12E’ lache vede Maria De Filippi tornare in studio dopo la ...

