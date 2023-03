Amici 22, anticipazioni Domenica 5 Marzo: la cantante Giorgia accanto a Maria De Filippi (Di sabato 4 marzo 2023) In occasione del ritorno del talent show sulle reti Mediaset, la cantante Giorgia si stringe attorno a Maria De Filippi Amici 22” riparte Domenica 5 Marzo da un nuovo speciale in onda su Canale 5 alle 14. Il talent di Maria De Filippi, sospeso settimana scorsa a causa della morte di Maurizio Costanzo, riprende dalle gare dei ragazzi che cercano di ottenere una maglia per il Serale. A oggi sono in cinque ad avercela fatta: Ramon, Isobel, Maddalena, Gianmarco e Angelina. Ospite speciale della puntata sarà Giorgia, con il brano con cui è stata all’ultimo Festival di Sanremo, “Parole dette male”. n questa puntata di “Amici 22” Giorgia sarà anche parte attiva della gara, dovendo fare da ... Leggi su 361magazine (Di sabato 4 marzo 2023) In occasione del ritorno del talent show sulle reti Mediaset, lasi stringe attorno aDe22” riparteda un nuovo speciale in onda su Canale 5 alle 14. Il talent diDe, sospeso settimana scorsa a causa della morte di Maurizio Costanzo, riprende dalle gare dei ragazzi che cercano di ottenere una maglia per il Serale. A oggi sono in cinque ad avercela fatta: Ramon, Isobel, Maddalena, Gianmarco e Angelina. Ospite speciale della puntata sarà, con il brano con cui è stata all’ultimo Festival di Sanremo, “Parole dette male”. n questa puntata di “22”sarà anche parte attiva della gara, dovendo fare da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParliamoDiNews : Amici 22, spoiler anticipazioni pre serale: gli eliminati - infoitcultura : Amici 22 anticipazioni, cambia improvvisamente tutto - simonabastiani : Maria torna in studio dopo la morte di #mauriziocostanzo. Le parole della conduttrice sono lapidarie: 'Riprendo a l… - FlaviaGufetta : Amici come una via di mezzo tra Scherzi a parte e il Truman show. Con i concorrenti che credono di vivere qualcosa… - ADelleNotizie : Anticipazioni Amici 22 Mattia vola al Serale -