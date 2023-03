Amici 22 anticipazioni, cambia improvvisamente tutto: chi va al Serale, due eliminati (Di sabato 4 marzo 2023) Venerdì 3 marzo si è tenuta la registrazione della 23esima, nonché ultima, puntata del Pomeridiano di Amici 22: ecco cosa è successo. Sicuramente si è trattato di una puntata difficile, soprattutto per Maria De Filippi, dopo il drammatico lutto subito. Ecco cosa è accaduto. Dopo lo stop della scorsa settimana, dovuto all’improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è tornata nello studio di Amici 22. Proprio ieri venerdì 4 marzo ha avuto luogo la registrazione della 23esima puntata del Pomeridiano, l’ultima prima dell’inizio del Serale. Nel corso dell’appuntamento andato in onda domenica 19 febbraio, altre tre maglie d’oro sono fioccate, facendo raggiungere il totale degli allievi ammessi alla prossima fase a cinque. Cosa è accaduto nell’ultima registrazione di Amici 22 – VelvetMagOltre ... Leggi su velvetmag (Di sabato 4 marzo 2023) Venerdì 3 marzo si è tenuta la registrazione della 23esima, nonché ultima, puntata del Pomeridiano di22: ecco cosa è successo. Sicuramente si è trattato di una puntata difficile, sopratper Maria De Filippi, dopo il drammatico lutto subito. Ecco cosa è accaduto. Dopo lo stop della scorsa settimana, dovuto all’improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è tornata nello studio di22. Proprio ieri venerdì 4 marzo ha avuto luogo la registrazione della 23esima puntata del Pomeridiano, l’ultima prima dell’inizio del. Nel corso dell’appuntamento andato in onda domenica 19 febbraio, altre tre maglie d’oro sono fioccate, facendo raggiungere il totale degli allievi ammessi alla prossima fase a cinque. Cosa è accaduto nell’ultima registrazione di22 – VelvetMagOltre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antodanzaa : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? BENEDETTA riceve un contratto come professionista per ballare con MATTIA, rimanendo così in casett… - _bhoo__ : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? è stato chiesto espressamente al pubblico di non esultare all’ingresso di maria, ma di applaudire… - ale_fest_ : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? NIVEO e BENEDETTA eliminati ?? #AMICI22 #amicispoiler - xqnge : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? prova TIM vinta da MATTIA ?? #AMICI22 #amicispoiler - ADelleNotizie : Anticipazioni Amici 12 marzo: ecco le squadre per il Serale -