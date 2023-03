America’s Cup | Luna Rossa e Team Up for the Ocean | il recupero dei rifiuti in mare

(Di sabato 4 marzo 2023)si sta preparando per prendere parte allaCup 2024. Manca un anno e mezzo alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, che andrà in scena a Barcellona tra settembre e ottobre della prossima stagione. Il sodalizio italiano sogna di conquistare la Vecchia Brocca, strappandola aNew Zealand contro cui ha perso la finale nel 2021 nella baia di Auckland, dopo aver fatto trei Kiwi. L’equipaggio guidato dallo skipper Max Sirena si sta allenando alacremente a Cagliari, utilizzando il prototipo LEQ 12: i dati che stanno raccogliendo in queste settimane serviranno per costruire l’AC75, ovvero la barca che sarà effettivamente protagonista nella prossima Coppa America. In essere c’è anche il progetto ambientalistaUp for The ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CupInfo : RT @Italiavela: America's Cup: vent'anni dalla fantastica vittoria di Alinghi - Luxgraph : Vent’anni fa il trionfo di Alinghi alla 31esima America’s Cup a Auckland #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - ShareMySea_IT : America’s Cup: Vent’anni fa l’impresa di Alinghi - Italiavela : America's Cup: vent'anni dalla fantastica vittoria di Alinghi - PressMareItalia : Vent'anni fa, nel cuore della notte, i tifosi svizzeri hanno assistito in diretta alla vittoria di Alinghi nella 31… -

Ricordiamo che gli AC40 one design saranno usati per la preparazione dei team e per la Youth e la Women', oltre che per gli eventi preparatori eventuali del 2023....The four - time UEFA Champions League winner and FIFA World...League winner and FIFA World2022 Champion takes the brand''...is one of the brands that makes upFrito - Lay North, the$19 ...Barcellona - Alinghi Red Bull Racing, il team di Ernesto Bertarelli in preparazione alla 37th, ricorda la prima vittoria svizzera nell'. Erano vent'anni fa esatti, nel cuore della notte del 2 marzo 2003, quando i tifosi svizzeri assistevano in diretta alla vittoria ...