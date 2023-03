Ameba mangia cervello nell’acqua | uomo muore in Florida

Leggi su zon

(Di sabato 4 marzo 2023) Uninha contratto l’a contatto con l’acqua non sterilizzata. Il parassita è entrato dal naso Uno scenario che richiama un film dell’orrore. Unè morto ina causa di un’infezione causata da un’. Secondo l’agenzia sanitaria di Charlotte, l’ha ricevuto l’infezione tramite lavaggi nasali con acqua del rubinetto evidentemente contaminata dal microrganismo Naegleria fowleri. Altri casi sarebbero già stati riscontrati, a causa della rete idrica contaminata. Negli USA non sono nuovi a questo tipo di problemi. Già nel 2018, infatti, una donna di Seattle ha contratto l’infezione per aver utilizzato l’irrigatore nasale, il neti pot, ...