Ambrosini e la malattia inguaribile del figlio | Ha il diabete di tipo 1 VIDEO

... in cui scende in campo a sostegno della ricerca su questa. Nato a Pesaro,è sposato con Paola Angelini da cui ha avuto 3 figli, tra cui Alessandro, di 3 anni affetto dal diabete ...Massimo, ex centrocampista del Milan e oggi apprezzato commentatore televisivo , ha raccontato attraverso un video sui social ladel figlio Alessandro , di quasi tre anni, affetto dal ......diabete di tipo 1 per Alessandro, 3 anni, figlio dell'ex calciatore e dirigente sportivo Massimo . "Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state sconvolte dalla...

Ex Milan, Ambrosini corre per la ricerca: 'Mio figlio piccolo ha una malattia inguaribile' VIDEO Calciomercato.com

L'appello dell'ex centrocampista del Milan: «È inguaribile, la malattia è cronica e degenerativa. Aiutateci con una donazione».