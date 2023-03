Ambrosini e il dramma del figlio malato Biasin | ascoltare e diffondere

(Di sabato 4 marzo 2023) A un certo punto Massimopubblica un video. E stiamo parlando di uno dei più grandi centrocampisti italiani degli ultimi 30 anni, oggi commentatore Dazn. Dice così: «Ad Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, una malattia cronica e degenerativa che può avere conseguenze gravissime». E Alessandro è suo. «Siamo costretti a tenere monitorata la glicemia e a fare iniezioni di insulina più volte al giorno». L'obiettivo del video è chiaro, sostenere la ricerca: «Io, mia moglie e tutti i parenti delle 200 mila persone che hanno questa malattia, abbiamo la necessità e la volontà che si arrivi a una cura definitiva attraverso la ricerca scientifica». Il 2 aprile, Massimo, parteciperà alla maratona Born to run a Milano insieme ad alcuni suoi ex compagni «per sostenere la “Fondazione Italiana Diabete”». Corriamo con lui. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ticinonline : Il dramma di Ambrosini: «Mio figlio di 3 anni ha il diabete, siamo sconvolti» - infoitsalute : Ex viola, il dramma di Ambrosini: “Mio figlio ha il diabete 1 ed è incurabile. Aiutiamo la ricerca” - infoitsalute : Il dramma di Ambrosini: “La nostra famiglia sconvolta dalla malattia di mio figlio” - cronachecampane : Il dramma di Ambrosini: “La nostra famiglia sconvolta dalla malattia di mio figlio” - infoitsport : Ambrosini, il dramma: 'Mio figlio Alessandro ha una malattia inguaribile' -

Il meraviglioso messaggio di Massimoper la ricerca Ambro correrà la maratona di Milano con alcuni ex compagni di squadra per sostenere la Fondazione Italiana Diabete Sosteniamo la staffetta 'Born to ...Stanno vivendo un incubo Massimoe la sua famiglia. ' Mio figlio Alessandro ha una malattia inguaribile ', rivela l'ex centrocampista del Milan in un post pubblicato sul suo profilo Instagram dove lancia anche un appello ...... abbiamo la necessità e la volontà di sapere che prima o poi si arriverà a una cura definitiva', aggiunge. L'ex centrocampista rossonero, oggi apprezzato telecronista e opinionista ...

Ambrosini, il dramma: "Mio figlio Alessandro ha una malattia ... Liberoquotidiano.it

È un annuncio doloroso e disperato quello che Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan ... ha deciso di aprirsi ai suoi follower e raccontare il dramma che la sua famiglia sta vivendo da sei mesi a ...L'appello dell'ex centrocampista del Milan: «È inguaribile, la malattia è cronica e degenerativa. Aiutateci con una donazione».