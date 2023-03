Altro che reddito di cittadinanza. Il lavoro c'è: ecco l'offerta da 11mila posti (Di sabato 4 marzo 2023) Tra le figure più ricercate impiegati, geometri, giardinieri e informatici. Legacoop denuncia le difficoltà di reperimento della manodopera. Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 marzo 2023) Tra le figure più ricercate impiegati, geometri, giardinieri e informatici. Legacoop denuncia le difficoltà di reperimento della manodopera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Li hanno intercettati per soli 2 mesi. E sono venute fuori 15mila pagine di quella che i giudici della Corte d’Appe… - fdragoni : Silvio Brusaferro 'propose di non dare attuazione al Piano pandemico, prospettando soluzioni alternative, impedendo… - ale_dibattista : Se l'Italia fosse un Paese normale il ministro che più di ogni altro dovrebbe, in questo momento, dare informazioni… - nadiamartines58 : @PierluigiGorgo1 @zdizoro @makkox @SalernoSal Adesso che ha sentenziato è più contento? Guardi altro - ArioliGiorgia : @no__sense_____ Ma voi chiedete di mandare via Sonia quando da inizio programma chiamate Antonella Tontonella Vitti… -