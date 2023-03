Altra beffa per Jacobs nei 60 metri: c'è un nuovo re italiano dell'atletica (Di sabato 4 marzo 2023) C'è un nuovo sceriffo in città. Come agli Assoluti di Ancona, Marcell Jacobs deve inchinarsi nei 60 metri a Samuele Ceccarelli, nuovo campione europeo indoor. Doppietta azzurra nella finale di Istanbul, con l'argento nel triplo di Dariya Derkach a coronare una giornata da sogno per l'Italia dopo l'impresa di Zane Weir nel peso. Ceccarelli continua dunque a vivere la sua favola. Dopo il 6 secondi e 62 centesimi in batteria e il 6 secondi e 47 della semifinale nonostante qualche linea di febbre (miglior tempo europeo dell'anno, il quinto di sempre a soli sei centesimi dal record europeo di Jacobs), il 23enne di Massa completa l'opera detronizzando proprio il più titolato connazionale, oro due anni fa a Torun. 6 secondi e 48 centesimi il tempo che permette a Ceccarelli di ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 marzo 2023) C'è unsceriffo in città. Come agli Assoluti di Ancona, Marcelldeve inchinarsi nei 60a Samuele Ceccarelli,campione europeo indoor. Doppietta azzurra nella finale di Istanbul, con l'argento nel triplo di Dariya Derkach a coronare una giornata da sogno per l'Italia dopo l'impresa di Zane Weir nel peso. Ceccarelli continua dunque a vivere la sua favola. Dopo il 6 secondi e 62 centesimi in batteria e il 6 secondi e 47a semifinale nonostante qualche linea di febbre (miglior tempo europeo'anno, il quinto di sempre a soli sei centesimi dal record europeo di), il 23enne di Massa completa l'opera detronizzando proprio il più titolato connazionale, oro due anni fa a Torun. 6 secondi e 48 centesimi il tempo che permette a Ceccarelli di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Domenic31221355 : @El1_Elyon @pfizer Bella domanda. Diversi avvocati , diversi pareri......è un'altra beffa - VE_in_Champions : Bari-Venezia 1-0, ?????? L'Opinione: una beffa, ma è un altra ottima prestazione del gruppo - 17_elamanu : RT @IpnoRo5po: in garanzia e siccome non hanno una policy per questi casi mi devo accollare quasi 1000€ per la sostituzione, oltre al danno… - IpnoRo5po : in garanzia e siccome non hanno una policy per questi casi mi devo accollare quasi 1000€ per la sostituzione, oltre… - falcions85 : Alberto, che aveva scalato l’Everest superando malanni e complesse operazioni,se ne andò a causa di un'emorragia in… -