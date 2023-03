Alte cariche dello Stato | viaggi nazionali e internazionali sempre più frequenti Avanti tutta

Leggi su ildenaro

(Di sabato 4 marzo 2023) Giovedì ègiorno di trasferta sia per il Presidente della Repubblica che per la Premier. Il primo è rimasto nei patri confini, mentre la seconda si è allontanata un bel pò da Palazzo Chigi, arrivando fino nell’ Oriente Misterioso, l’ India e poi in Medioriente, negli Emirati Arabi. Gli scopi dei duesono stati completamente diversi: quella del Primo Cittadino Mattarella, formalmente indicata come una visita privata, è stata rilanciata immediatamente dai mezzi dell’ informazione per la sua giusta portata. È stata l’espressione in loco sua e per il sui tramite di tutti gli italiani, di cordoglio dal vivo ai familiari delle vittime del naufragio di Cutro. Non si è limitato il Capoa formulare le frasi che di solito sono usate in circostanze del genere, rimanendo in concreto prive di risultato ...