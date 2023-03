Alonso sogna un finale alla James Bond

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FormulaPassion : #F1: #Alonso sogna - uzapelloni : Alonso sogna, la Ferrari trema. Max aspetta -

Difficile invece fare previsioni sul passo gara, visto l'atipico programma di lavoro di, che nella sua simulazione ha tenuto un ritmo molto aggressivo nei primi giri senza apparente gestione, ...L'Aston Martin è indubbiamente cresciuta dal 2022 e Fernandodi essere il terzo incomodo tra Red Bull e Ferrari: il passo - gara è buono e il podio domenica non è affatto un miraggio, se è vero che il 41enne asturiano ha conquistato le PL2 con il ...... un divario che lo ha posto anche alle spalle di Fernando, secondo a meno di mezzo secondo ... un'occasione da non perdere sia per il due volte iridato che per un Perez cheil colpaccio .

Alonso sogna, la Ferrari trema. Max aspetta - Top Speed Top Speed

Dopo 22 anni e due titoli mondiali lo spagnolo è ancora in pista: ha preso il posto di Vettel alla Aston Martin, dove il rivale più duro è Stroll ...Alonso sogna I test di Formula 1 sono fatti apposta per provare, sperimentare con gli assetti e conoscere la macchina. Talvolta, anche per sognare. Come si potrebbero spiegare altrimenti le sensazioni ...