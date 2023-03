Allegri | ' ' Pogba inizia in panchina' '

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Allegri: «Pogba ha reagito bene al rientro, sta bene anche se non ha tanto minutaggio. Sono contento di come è ri… - GiovaAlbanese : #Allegri, vigilia di #RomaJuve: '#Pogba è a disposizione ma non ha minuti. #Paredes? Vediamo, rientra #Locatelli e… - DiMarzio : #SerieA | @juventusfc, le parole di #Allegri in conferenza stampa sulle condizioni di #Pogba - vanda235 : RT @juvandme: #ROMAJUVENTUS PRE MATCH ??YouTube - JMaxuel88 : @GSinger88 @thomas_novello9 Danilo rabiot chiesa e Bonucci ci sono ancora. In più però adesso allegri ha: Locatelli… -

Il tecnico della Juventus sull'impiego del francese: \''Sono molto contento della prima apparizione dopo l'infortunio, a Roma partirà dalla panchina, ...Contro il Torinoha fatto finalmente il suo debutto dopo il lunghissimo infortunio, ma le ... visto che sia la squadra di Mourinho che quella dibrillano di più in fase di non possesso e ...'Andare in Champions League con - 15 è come vincere tre scudetti, non uno'. Massimiliano, allenatore della Juventus, si esprime così alla vigilia della sfida in programma domani con ... 'ha ...

Juve, gruppo al completo per Allegri: Pogba, Kostic e Cuadrado pronti per la Roma Calciomercato.com

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Nella conferenza stampa di vigilia di Roma-Juve, Allegri parla di Pogba ma non solo. Argomento rinnovi, con quello di Di Maria in prima fila, e le ultime indicazioni sugli infortunati. Dopo la ...