Allegri: «Champions League? Noi impossibile. Inter, Lazio, Milan, Roma…»

Allegri parla della lotta Champions League tirando fuori la sua Juventus. Per il tecnico è corsa fra Inter, Lazio, Milan e Roma. Dietro l'Atalanta. Le sue parole in conferenza stampa

Massimiliano Allegri sulla corsa Champions League: «Per essere realisti, in questo momento qui, la rincorsa Champions League è impossibile. La squadra al momento ha fatto 50 punti. Dobbiamo dare tanta continuità. Tra quelle davanti rimarrà fuori una tra Inter, Lazio, Milan e Roma. C'è anche l'Atalanta dietro, che ha la possibilità di rientrare. Ci sono 42 punti in gioco, è tutto ancora da giocare. Dobbiamo fare un passo alla ...

