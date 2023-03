(Di sabato 4 marzo 2023) Massimiliano, allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro la Roma. All’Olimpico, la Juve potrebbe affrontare una Roma senza Mourinho. Tutto dipende dal ricorso presentato alla Figc. Di seguito le parole del tecnico riportate da Tmw. A proposito della Roma,ha dichiarato: «Sta facendo un ottimo campionato, è in lotta per un posto in. Ha subito solo 5 gol in casa, viene da 4 vittorie in casa senza prendere gol. Sarà una bella partita, in uno stadio pieno. Troveremo anche una bella giornata primaverile, dobbiamo essere bravi a fare una bella gara». Il punto sui giocatori ristabiliti: «Pogba ha reagito bene, ieri ha fatto allenamento e sta bene. L’altro giorno son rimasto contento diè entrato, ha fatto buone cose. Momentaneamente però è solo un’ottima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : #Allegri, vigilia di #RomaJuve: '#Pogba è a disposizione ma non ha minuti. #Paredes? Vediamo, rientra #Locatelli e… - MaxNerozzi : #Allegri Andare in #Champions con meno 15 sarebbe come vincere tre scudetti, non uno #RomaJuve - napolista : Allegri: «Andare in Champions con -15 sarebbe come vincere tre scudetti insieme» In conferenza stampa: «Se mi para… - LLamcaj : RT @g_play84: Buongiorno @MaxNerozzi mi permetto di suggerirle un titolo onestoh per il suo prossimo articolo: 'Allegri snobba lo scudetto… - messina_oggi : Allegri “Andare in Champions come vincere tre scudetti”TORINO (ITALPRESS) - 'Per noi è una partita importante, ci g… -

in Champions con il - 15 sarebbe come vincere tre scudetti": così il tecnico della Juventus, Massimiliano, sulla rincorsa al quarto posto con la penalizzazione. "Bisogna essere realisti,...5 Massimiliano, allenatore della Juventus, intervenuto nella classica conferenza stampa pre partita, ha ...in Champions con penalizzazione sarebbe come vincere lo scudetto 'in ...in Champions col - 15 sarebbe come vincere tre scudetti, non uno". Juventus,lascia ancora in panchina Pogba. La curiosità è sempre su Pogba : "Ha reagito bene al debutto, sta bene, ...

Juventus, Allegri: "Andare in Champions League col -15 come vincere tre scudetti" DAZN

Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del posticipo dell’Olimpico contro la Roma. “Scenderà in campo una squadra affidabile, sono contento di avere tutti a ...Domenica sera all'Olimpico i bianconeri inseguono la quinta vittoria di fila in campionato. Ne ha parlato Allegri nella conferenza della vigilia: "Sarà una bella partita. Mourinho Spero di vederlo in ...