Allegri “Andare in Champions come vincere tre scudetti”

(Di sabato 4 marzo 2023) TORINO (ITALPRESS) – “Per noi è una partita importante, ci giochiamo uno scontro diretto con la Roma per staccare in classifica il Bologna. Poi dovremo vedere l'evoluzione del campionato, ma sarà importante fare una bella partita a Roma”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano, alla vigilia del posticipo dell'Olimpico contro la Roma. “Scenderà in campo una squadra affidabile, sono contento di avere tutti a disposizione ma è impossibile far giocare tutti per novanta minuti – ha aggiunto in conferenza stampa il mister bianconero, che contro i giallorossi recupera Miretti ma non Milik, che rientrerà dopo la sosta – Mi accomunano a Mourinho? Sono contento, in carriera ha vinto 26 trofei e a Roma sta facendo un ottimo lavoro, erano anni che i giallorossi non lottavano per un posto in. Spero domani di vederlo in campo, per me un ...

