“Allahu Akbar” | Svezia | immigrato con 52 precedenti sgozza una bimba E’ gravissima Video

Roma, 4 mar — L'ennesima giovanissima vittima paga il prezzo delle tolleranti politiche di inclusione e della fallita integrazione dei flussi migratori in Europa: è accaduto ieri in pieno centro a Göteborg, in Svezia, dove un bambina olandese di nove anni è stata pugnalata allo stomaco e alla gola da Milad Salari, un immigrato iraniani pluripregiudicato di 35. Lo riporta il sito olandese Metroniews. Stando a quanto riferito da svariati testimoni, prima di aggredire la bimba lo straniero avrebbe gridato più volte Allahu Akbar. Alcuni presenti hanno filmato i momenti della cattura e dell'arresto diffondendo i Video in rete. Le cronache locali riportano che l'aggressione è avvenuta ieri poco dopo le 12.30 nel quartiere di

